2020-05-12T12:43:47+03:00
Происшествия

В Екатериновке 17-летняя пациентка больницы покупала товары с карты соседки по палате

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Екатериновском районе Саратовской области будут судить 17-летнюю девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в краже с банковского счета, а также похищении электронных денег.

Следствие считает, что с 3 по 5 декабря девушка находилась в больнице. Она заметила, что соседка по палате оставила свою банковскую карту на прикроватной тумбе. Юная пациентка переписала реквизиты карточки, а впоследствии через мобильное приложение на своем телефоне совершила несколько покупок. Общая сумма ущерба составила 6 942 рубля.

Девушка признала свою вину и возместила потраченное. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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