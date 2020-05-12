Следователи из Балашова стали победителями этапа песенного конкурса СКР
Сотрудники следственного комитета СКР по Саратовской области стали победителями очередного этапа открытого конкурса художественной самодеятельности «Песни Победы».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, состязались представители регионов ПФО.
Евгения Слюсаренко, помощник следователя следственного отдела по Балашову, завоевала первое место в номинации «Вокал» для участников от 16 лет. Она исполнила песню Вадима Егорова «Белые панамки».
Песня "Белые панамки" в исполнении Евгении Слюсаренко.
Еще одна награда, в номинации «Вокальный коллектив», досталась творческому дуэту Евгении Слюсаренко вместе со следователем-криминалистом отдела в Балашове Максимом Лебедевым. Они покорили жюри песней Нас развела война» на музыку Олега Шаумарова, слова Ларисы Фоминой-Иохльсон.
Песня "Нас развела война" в исполнении Евгении Слюсаренко и Максима Лебедева.
Кроме того, Максим Лебедев исполнил песню «Шинели» на слова и музыку Сергея Карьянова.
Песня "Шинели" в исполнении Максима Лебедева.
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ИСТОЧНИК KP.RU