Следователи из Балашова стали победителями этапа песенного конкурса СКР

12 Май 2020 2020-05-12T13:36:20+03:00

Евгения Слюсаренко и Максим Лебедев заняли два первых места [видео]

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Сотрудники следственного комитета СКР по Саратовской области стали победителями очередного этапа открытого конкурса художественной самодеятельности «Песни Победы».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, состязались представители регионов ПФО.

Евгения Слюсаренко, помощник следователя следственного отдела по Балашову, завоевала первое место в номинации «Вокал» для участников от 16 лет. Она исполнила песню Вадима Егорова «Белые панамки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778590" frameborder="0"></iframe> Песня "Белые панамки" в исполнении Евгении Слюсаренко.

Еще одна награда, в номинации «Вокальный коллектив», досталась творческому дуэту Евгении Слюсаренко вместе со следователем-криминалистом отдела в Балашове Максимом Лебедевым. Они покорили жюри песней Нас развела война» на музыку Олега Шаумарова, слова Ларисы Фоминой-Иохльсон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778591" frameborder="0"></iframe> Песня "Нас развела война" в исполнении Евгении Слюсаренко и Максима Лебедева.

Кроме того, Максим Лебедев исполнил песню «Шинели» на слова и музыку Сергея Карьянова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778593" frameborder="0"></iframe> Песня "Шинели" в исполнении Максима Лебедева.

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ИСТОЧНИК KP.RU