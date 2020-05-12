В Саратове безработные мужчины украли инструменты почти на 50 тыс. рублей
Полиция раскрыла кражу в Заводском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в период с 19:00 13 апреля до 7:30 14 апреля неизвестные взломали дверь подсобки в строящемся доме на 4-м Чернышевском проезде. Они унесли сварочный аппарат, отбойный молоток, два дренажных насоса, болгарку, три удлинителя и газовую горелку.
Сумма ущерба составила 48,5 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались двое безработных в возрасте 40 и 46 лет.
Похищенное у них изъяли, на злоумышленников завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU