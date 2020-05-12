Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 мая 2020: федеральный штаб подтвердил данные по региону

12 Май 2020 2020-05-12T12:25:18+03:00

За сутки в области выявлено 64 новых заражения

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Сегодня, 12 мая, федеральный штаб подтвердил данные областного о 64 новых заболевших коронавирусом.

Таким образом, официальное количество зараженных в Саратовской области — 1 232.

За сутки в РФ выявлено 10 899 заболевших коронавирусом, 107 человек скончались, 3 711 — выздоровели.

Всего в России зафиксировано более 232 тыс. случаев COVID-19, свыше 2 тыс. скончались, 43,5 тыс. человек вылечились.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 12 маяФото: Ольга Симонова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778615" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Саратовской области 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU