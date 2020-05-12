2020-05-12T12:08:36+03:00
Общество

Мэрия Саратова получила новую технику для благоустройства и теперь просит деньги на зарплату водителей и бензин

Новая техника поступила в город при поддержке Вячеслава Володина
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Михаил ИсаевМихаил ИсаевФото: Александр Уриевский
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Глава города Михаил Исаев обратился в правительство области за деньгами на благоустройство.

- За последние два года Саратов получил серьезную поддержку от областной власти и от нашего депутата, председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. На средства, поступившие в муниципалитет, было закуплено колоссальное количество техники, предназначенной для уборки и благоустройства областного центра.

Однако, чтобы данная техника не простаивала, а постоянно функционировала и своевременно обслуживалась, необходимо достаточное финансирование на содержание парка машин, на выплату зарплат водителям, механикам, рабочим, — говорится в заявлении Исаева, которое распространила пресс-служба мэрии.

Мэр обращает внимание, что с учетом проекта по ремонту тротуаров, (инициированному Вячеславом Володиным — прим. ред) «обустройству зеленых зон» (так называется снос деревьев в городе — прим. ред) реконструкции общественных пространств объемы работ у муниципальных предприятий по благоустройству выросли значительно.

Исаев заявил, что ранее были достигнуты договоренности о выделении средств из областного бюджета для трех саратовских предприятий: «Служба благоустройства города», «Дорстрой» и «СпецАТХ». Денег до сих пор нет, и администрация Саратова повторно обратилась к правительству региона за выделением субсидии на проведение работ по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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