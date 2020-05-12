Стало известно, где в Саратовской области больше всего заражений коронавирусом
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
Напомним, в регионе не осталось ни одного района, не затронутого инфекцией. Последними «сдались» Турковский и Воскресенский.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Саратове — 251 человек.
Еще шесть районов также показывают высокую заболеваемость. В Ершовском 130 случаев, Аткарском 91 случай, в Энгельсском — 69, в Вольском и Краснокутском по 63, в Балаковском — 52 случая заболеваемости.
На утро 12 мая стало известно о еще 64 случаях. Итого в регионе 1 232 человека заразились COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU