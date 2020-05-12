Стало известно, где в Саратовской области больше всего заражений коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T10:01:04+03:00

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 12 мая Фото: Ольга Симонова

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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

Напомним, в регионе не осталось ни одного района, не затронутого инфекцией. Последними «сдались» Турковский и Воскресенский.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Саратове — 251 человек.

Еще шесть районов также показывают высокую заболеваемость. В Ершовском 130 случаев, Аткарском 91 случай, в Энгельсском — 69, в Вольском и Краснокутском по 63, в Балаковском — 52 случая заболеваемости.

На утро 12 мая стало известно о еще 64 случаях. Итого в регионе 1 232 человека заразились COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU