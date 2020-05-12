Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 мая 2020 года: 64 новых случая

12 Май 2020 2020-05-12T09:52:16+03:00

Больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Саратове

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На 9:00 12 мая в Саратовской области зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных новых случаев коронавируса.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 1 232 человека. Выздоровело с начала эпидемии 244 человека, за сутки — пять человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, среди заболевших 27 контактных лиц ранее заболевших, шесть прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 31 с неустановленным источником заражения.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 31, с признаками ОРВИ — 4, с бессимптомным течением — 29.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет — 3 человека;

- 20-29 лет — 5 человек;

- 30-39 лет — 11 человек;

- 40-49 лет — 10 человек;

- 50-59 лет — 15 человек;

- старше 60 — 20 человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов —14, Энгельсский район — 10, Краснокутский — 8, Татищевский — 6, Балашовский — 5, Балаковский и Марксовский — по 4, Аткарский и Красноармейский — по 3, Ершовский — 2, Озинский, Перелюбский, Пугачевский, Саратовский, Советский — по 1.

ИСТОЧНИК KP.RU