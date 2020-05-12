Двое балаковцев украли в Мордовии 16 банок кофе

12 Май 2020 2020-05-12T09:26:06+03:00

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В Пензенской области задержаны двое балаковцев в возрасте 27 и 30 лет по подозрению в краже. Они ехали на своей машине в сторону Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе МВД по Республике Мордовия, 24 апреля в дежурную часть поступило сообщение, что мужчины унесли товар из супермаркета на улице Юрасова в Рузаевке.

Злоумышленники думали, что за ними никто не наблюдает, положили 16 банок кофе в рюкзак и ушли. Они попались на камеру видеонаблюдения, что заметили сотрудники магазина.

Сумма ущерба составила 4,5 тыс. рублей.

На балаковцев возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU