Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 30 дежурных групп
Родители привели 292 детей
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Сегодня, 12 мая, в Саратове в период режима самоизоляции работают 30 дежурных групп в 19 детсадах.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 292 малышей.
Сначала ребятам измерили температуру и только потом пустили в продезинфицированные и прокварцованные помещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU