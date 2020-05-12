Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 30 дежурных групп

12 Май 2020 2020-05-12T09:02:41+03:00

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Сегодня, 12 мая, в Саратове в период режима самоизоляции работают 30 дежурных групп в 19 детсадах.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 292 малышей.

Сначала ребятам измерили температуру и только потом пустили в продезинфицированные и прокварцованные помещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU