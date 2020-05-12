Без воды остались жители двух районов Саратова

12 Май 2020 2020-05-12T08:48:14+03:00

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Сегодня, 12 мая, без воды остались жители Кировского и Фрунзенского районов Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение обещают вернуть до 13:00, как только будут закончены работы на водопроводе.

В зону отключений попали улицы: Лысая Гора, 1, 2, 3, Рабочая, 239/1, 5-й Рабочий проезд, 1, Шелковичная, 138, 138/1, 138/2, 138/3, 138/6, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 184, 184а, 186, 186Б, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 209, 210, 210а, 211, 212, 213, 214, 216, 218.

Также краны пересохли в частных домах на этой улице и на 2-м Свинцовом проезде, 3 и 4-м Рабочем проездах, Капитальной улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU