2020-05-12T08:47:01+03:00
Происшествия

Режим самоизоляции в Саратове: прокуратура предупреждает об опасности открытых окон

Двое детей выпали с высоты, один из них погиб
Екатерина Семенова
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В Саратовской области с начала 2020 года при падении из окон пострадали двое детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, один из них погиб.

Надзорное ведомство предупреждает об опасности для ребенка открытого окна в многоэтажном доме.

- Особенно этот вопрос становится актуальным в связи с нахождением родителей и детей на самоизоляции, — подчеркнули в ведомстве.

Как правило, во всех случаях падения из окон дети самостоятельно забирались на подоконник и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрыть окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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