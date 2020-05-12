Водитель Chevrolet в Саратовской области врезался в дерево в кювете и погиб
В Духовницком районе Саратовской области вчера, 11 мая, случилось смертельное ДТП.
- В 21:40 на 25-м км автодороги Духовницкое — Липовка — Левенки 53-летний водитель Chevrolet Cobalt превысил скорость движения, съехал на правую обочину, в кювет, а после — в дерево, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Водитель скончался на месте, его 58-летний пассажир госпитализирован с травмами.
Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU