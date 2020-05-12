2020-05-12T08:12:40+03:00
Происшествия

Водитель Chevrolet в Саратовской области врезался в дерево в кювете и погиб

Пассажир отправлен в больницу
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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В Духовницком районе Саратовской области вчера, 11 мая, случилось смертельное ДТП.

- В 21:40 на 25-м км автодороги Духовницкое — Липовка — Левенки 53-летний водитель Chevrolet Cobalt превысил скорость движения, съехал на правую обочину, в кювет, а после — в дерево, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Водитель скончался на месте, его 58-летний пассажир госпитализирован с травмами.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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