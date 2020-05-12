В Энгельсе рецидивист обокрал бывшую жену

12 Май 2020 2020-05-12T08:07:00+03:00

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Полиция раскрыла кражу в Энгельсском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 34-летней гражданки, ее бывший 32-летний муж-рецидивист тайком забрал технику из квартиры.

Злоумышленник унес с собой приставку для телевизора, WI-FI роутер, светомузыку, USB-колонку, телевизор Samsung.

Сумма ущерба составила 14,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, на него завели уголовное дело и заключили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU