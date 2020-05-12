В Энгельсе рецидивист обокрал бывшую жену
Полиция раскрыла кражу в Энгельсском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 34-летней гражданки, ее бывший 32-летний муж-рецидивист тайком забрал технику из квартиры.
Злоумышленник унес с собой приставку для телевизора, WI-FI роутер, светомузыку, USB-колонку, телевизор Samsung.
Сумма ущерба составила 14,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, на него завели уголовное дело и заключили под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU