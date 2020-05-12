В Балакове парень случайно убил мужчину одним ударом

12 Май 2020 2020-05-12T08:41:46+03:00

Подозреваемый на месте показал, как все произошло. Фото СУ СКР по Саратовской области

Пострадавший ударился головой об асфальт и умер через два дня

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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 20-летний местный житель.

Следствие полагает, что вечером 6 мая он вышел из подъезда своего дома и поздоровался с группой приятелей. Однако ему ответили только четверо из них, а один проигнорировал. В итоге все вылилось в конфликт, но вскоре ссору удалось замять.

После этого 20-летний подозреваемый с другими товарищами отправился в магазин, а по возвращении вновь встретил прежних оппонентов. Он решил отомстить и ударил одного из них кулаком по голове. Пострадавший упал и ударился затылком об асфальт.

34-летний мужчина потерял сознание, но медики скорой помощи сумели привести его в чувство. От госпитализации он отказался, 8 мая его нашли у себя дома мертвым. Причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием в мозг.

20-летний парень не стал отпираться и обо всем рассказал, на месте показав, как все произошло.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU