Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 мая 2020 года: пока 1168 случаев
Все больше зараженных в областом центре
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Общее количество подхвативших COVID-19 вСаратовской области возросло до 1168 человек. За последние сутки заразу подхватили еще 92 человека.
Выздоровело с начала эпидемии 239 человека, за сутки 11 мая - 5 человек.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 27, Новоузенский – 12, Советский – 10. В других районах менее десятка новых зараженных.
ИСТОЧНИК KP.RU