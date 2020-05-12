Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 мая 2020 года: пока 1168 случаев

12 Май 2020 2020-05-11T21:18:25+03:00

Все больше зараженных в областом центре

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Общее количество подхвативших COVID-19 вСаратовской области возросло до 1168 человек. За последние сутки заразу подхватили еще 92 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 239 человека, за сутки 11 мая - 5 человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 27, Новоузенский – 12, Советский – 10. В других районах менее десятка новых зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU