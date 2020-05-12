2020-05-11T21:15:04+03:00
Происшествия

В Калининске мужчина нашел труп женщины во время прогулки с собакой

Погибшую искали с 30 марта
Екатерина Семенова
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Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Фото СУ СКР по Саратовской областиПризнаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Калининске Саратовской области в реке Баланда утонула женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашел вечером 10 мая местный житель, который вышел на прогулку с собакой.

Труп был поднят из воды и опознан — это оказалась 47-летняя местная жительница. Она ушла из дома 30 марта и с тех пор числилась в розыске. Признаков насильственной смерти на теле не найдено.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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