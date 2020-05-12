В Калининске мужчина нашел труп женщины во время прогулки с собакой

12 Май 2020 2020-05-11T21:15:04+03:00

Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Фото СУ СКР по Саратовской области

Изменить размер текста: A A

В Калининске Саратовской области в реке Баланда утонула женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашел вечером 10 мая местный житель, который вышел на прогулку с собакой.

Труп был поднят из воды и опознан — это оказалась 47-летняя местная жительница. Она ушла из дома 30 марта и с тех пор числилась в розыске. Признаков насильственной смерти на теле не найдено.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU