Во вторник в Саратове будет тепло, но ветрено
!2 мая в Саратове будет по-настоящему весенним днем
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В Саратове во вторник, 12 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза.
Туман с видимостью 500-1000 метров ожидает автомобилистов утром.
Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный 4-9 м/с, утром и днем местами порывы до 14 м/с.
Температура днем +16...+21°, местами в южной половине до +26°.
В Саратове также переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +18...+20°.
ИСТОЧНИК KP.RU