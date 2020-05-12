2020-05-12T08:22:03+03:00
Общество

Во вторник в Саратове будет тепло, но ветрено

!2 мая в Саратове будет по-настоящему весенним днем
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В Саратове во вторник, 12 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Туман с видимостью 500-1000 метров ожидает автомобилистов утром.

Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный 4-9 м/с, утром и днем местами порывы до 14 м/с.

Температура днем +16...+21°, местами в южной половине до +26°.

В Саратове также переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +18...+20°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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