Житель села Норки погиб из-за перетопленной печи
В селе Норки Краснокутского района Саратовской области погиб местный житель.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело было найдено 10 мая.
Вечером жители села пришли проведать 43-летнего мужчины, обеспокоившись, что он давно не появлялся на улице. Входная дверь была не заперта, и соседи увидели, что хозяин дома лежит на полу.
На место были вызваны полицейские, выезжали сотрудники СУ СКР.
Выяснилось, что дом отапливался газовой печью, которая на тот момент работала и была перетоплена. При этом от жара даже отклеился пластиковый потолок. Одной из версий причин смерти мужчины является отравление продуктами горения.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU