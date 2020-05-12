Житель села Норки погиб из-за перетопленной печи

12 Май 2020 2020-05-11T21:11:31+03:00

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В селе Норки Краснокутского района Саратовской области погиб местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело было найдено 10 мая.

Вечером жители села пришли проведать 43-летнего мужчины, обеспокоившись, что он давно не появлялся на улице. Входная дверь была не заперта, и соседи увидели, что хозяин дома лежит на полу.

На место были вызваны полицейские, выезжали сотрудники СУ СКР.

Выяснилось, что дом отапливался газовой печью, которая на тот момент работала и была перетоплена. При этом от жара даже отклеился пластиковый потолок. Одной из версий причин смерти мужчины является отравление продуктами горения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU