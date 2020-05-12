2020-05-11T21:00:58+03:00
Происшествия

Рыбак нашел в реке труп утонувшего в ноябре жителя Романовки

Погибшего искали полгода
Екатерина Семенова
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В реке Карай найдено тело утопленника. Фото СУ СКР по Саратовской областиВ реке Карай найдено тело утопленника. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Романовском районе Саратовской области найдено тело утопленника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп мужчины заметил рыбак в реке Карай вблизи поселка Романовка.

ЧП случилось около полудня 9 мая. Мужчина вызвал полицию, правоохранители достали тело из воды. Оказалось, что это 46-летний житель Романовки, который пропал без вести 5 ноября 2019 года.

На место выезжали следователи СУ СКР, которые осмотрели тело и начали доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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