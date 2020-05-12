Рыбак нашел в реке труп утонувшего в ноябре жителя Романовки
В Романовском районе Саратовской области найдено тело утопленника.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп мужчины заметил рыбак в реке Карай вблизи поселка Романовка.
ЧП случилось около полудня 9 мая. Мужчина вызвал полицию, правоохранители достали тело из воды. Оказалось, что это 46-летний житель Романовки, который пропал без вести 5 ноября 2019 года.
На место выезжали следователи СУ СКР, которые осмотрели тело и начали доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU