2020-05-11T19:18:16+03:00
Общество

Андрей Воробьев: Этот День Победы показал, что память о великом подвиге всегда в наших сердцах

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Андрей ВоробьевАндрей Воробьев
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Из-за пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции в этом году был изменен формат празднований Дня Победы, но жители области могли почтить память воинов-освободителей, сказать слова благодарности ветеранам. По мнению депутата Саратовской областной Думы Андрея Воробьева, праздник получился по-настоящему семейным и объединил разные поколения.

- В этом году по понятным причинам не было традиционных парадов и шествий, посвященных Дню Победы. Большинство жителей области проявили сознательность и проводили эти праздничные дни дома. Это не помешало создать праздничную атмосферу для героев-победителей. Мы передавали ветеранам подарки, звонили им и говорили теплые слова. Устраивали семейные ужины и пели песни военных лет. Каждый мог присоединиться к народному маршу «Бессмертный полк», который проходил в онлайн-режиме: достаточно было подойти с портретами родных к окнам или выйти на балкон. И я со своей семьей, и многие мои друзья и знакомые приняли участие в этой акции. Праздничную атмосферу дополнил и вечерний салют в Саратове, который прошел на Соколовой горе, откуда его смогли увидеть жители многих районов, — подчеркнул парламентарий.

По словам Андрея Воробьева, этот День Победы показал, что память о великом подвиге всегда остается в сердцах людей, а для того, чтобы проявить заботу о ветеранах не нужно особого повода.

- Оставаясь в эти дни дома, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования, мы доказали то, что умеем объединяться перед лицом угрозы, проявлять сознательность и заботу об окружающих и, прежде всего, о старшем поколении. Уверен, у нас еще будет возможность лично поздравить ветеранов с 75-летием Победы, — отметил депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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