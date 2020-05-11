2020-05-11T17:16:45+03:00
Экономика

Путин поручил губернаторам предоставить свои меры поддержки предприятиям, чью работу они не разрешили после 12 мая

Президент заявил о прекращении режима выходных дней после 12 мая
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Путин о том, что губернаторы должны поддержать предприятия, чью работу они не разрешили с 12 мая.

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Президент Путин в ходе своего обращения к гражданам 11 мая заявил, что если из-за запретов региональных властей предприятия после 12 мая не может начать работать, то его собственники вправе требовать компенсацию или меры поддержки от губернатора. Соответствующий указ уже опубликован.

- Обращаю внимание, если руководители региона будут вынуждены принимать решения о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, - сказал Путин.

Напомним, в Саратовской области с 12 мая начинают работу все промышленные предприятия. Однако огромное количество организаций разных форм собственности не получили разрешения начать работу (постановление правительства Саратовской области от 10 мая).

ИСТОЧНИК KP.RU

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