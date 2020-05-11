2020-05-11T16:39:24+03:00
Общество

Путин о завершении режима нерабочих дней: Нужно пройти между Сциллой и Харибдой

Президент сообщил о новых мерах поддержки экономики и выплатах соцработникам и населению
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Владимир Путин провел совещание по коронавирусу и заявил об условиях поддержки населенияВладимир Путин провел совещание по коронавирусу и заявил об условиях поддержки населения
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Сегодня Президент Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом, перед начало, он обратился к россиянам.

Тезисы обращения:

Указ, который сегодня, 11 мая, подписал Владимир Путин, станет основой для всех уровней власти по работе в условиях пандемии.

Период нерабочих дней продлился более 6 недель, 12 мая он заканчивается. За счет этого мы получили ресурс времени, чтобы повысить ресурсы системы здравоохранения.

Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений остается за врачами.

Дополнительные полномочия губернаторов в период пандемии сохраняются.

Благодаря принятым мерам сохранены тысячи жизней. Решающая роль принадлежит врачам и медсестрам, у которых завтра профессиональный праздник, поздравляю их.

Мы обязаны помочь медработникам и не трепать им нервы – заметил Путин в адрес проверяющих и контрольных органов.

Основная опасность в том, сколько случаев не увидели, пропустили. К середине мая удвоим количество тестирований, до 300 тыс. в сутки.

Переходим к периоду снятия ограничений, переход не может быть одномоментным.

На этом этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. С завтрашнего дня 12 мая, период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но опасность эпидемии сохраняется. Нельзя допустить срыва и отката назад. Выход из режима ограничений быстрых не будет.

Любые массовые мероприятия исключаются по всей стране. Соблюдение повышенной безопасности и соблюдения санитарных правил обязателен для всех.

Для работников соцучреждений с 15 апреля по 15 июля установлена специальная федеральная выплата – для врачей за 2 недельную смену – 40 тыс. если непосредственно работают с коронавирусными больными – 60 тысяч рублей.

Отдельные выплаты устанавливаются для среднего, младшего и технического персонала соцучреждений. Для младшего персонала выплаты составят 15 000 и 20 00 рублей соответственно, для технического — 10 000 и 15 000 рублей.

Губернаторы сами принимают решения, смягчать ли, или ужесточать режим ограничений, опираясь на мнения санитарных врачей.

Если на предприятиях не соблюдаются меры санитарной безопасности – они должны быть закрыты, с сохранением зарплаты для работников.

Мы постоянно расширяем перечень пострадавших предприятий.

Готовится новый пакет мер поддержки экономики.

Если руководители регионов останавливают деятельность предприятий, не входящих в список которым разрешена работа, то они должны предусмотреть собственные меры поддержки для их работников.

Ответственность на губернаторах сохраняется огромная. Нельзя сидеть на месте, но и забегать в перед тоже нельзя. Надо пройти между Сциллой и Харибдой.

Жду от всех коллег предельной концентрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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