2020-05-11T15:56:27+03:00
Происшествия

Труп в машине обнаружили на пляже в Саратове

Тело 39-летнего мужчины нашли в машине в Заводском районе Саратова
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На пляже поселка Увек Заводского района Саратова в автомобиле онаружено бездыханное тело.

В автомоибле ВАЗ-2104 возле железнодорожного моста прибывшие специалисты обласпаса нашли мертвого мужчину.

Как сообщает сайт ЧП-Саратов, погибшему было 39 лет. Вскрывшие машину спасатели обнаружили его без признаков жизни. Смерть констатировали врачи скорой помощи.

На место ЧП прибыли следователи, обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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