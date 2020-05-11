Труп в машине обнаружили на пляже в Саратове
Тело 39-летнего мужчины нашли в машине в Заводском районе Саратова
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На пляже поселка Увек Заводского района Саратова в автомобиле онаружено бездыханное тело.
В автомоибле ВАЗ-2104 возле железнодорожного моста прибывшие специалисты обласпаса нашли мертвого мужчину.
Как сообщает сайт ЧП-Саратов, погибшему было 39 лет. Вскрывшие машину спасатели обнаружили его без признаков жизни. Смерть констатировали врачи скорой помощи.
На место ЧП прибыли следователи, обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU