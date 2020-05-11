2020-05-11T15:14:45+03:00
Звезды

Саратовский Театр драмы покажет свои спектакли онлайн

В ближайшее время запланировано три показа
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Трансляции спектаклей из архива саратовского театра Драмы начинаются в 18.30 на сайте saratovdrama.com (http://saratovdrama.com/).

Уже 12 мая будет представлен спектакль «Настоящая комедия» по пьесе Ноэля Коуарда.

Посмотреть «Лучшие дни нашей жизни» по пьесе Уильяма Сарояна можно 19 мая.

26 мая зрителям покажут постановку «Сиротливый Запад» по пьесе Мартина Мак-Донаха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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