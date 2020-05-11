ГИБДД Саратова с 11 по 13 мая проводит профилактическую акцию «Двухколесный транспорт»
Останавливать будут юных водителей велосипедов, мопедов и скутеров
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Особое внимание уделят подросткам и детям на велосипедах, мопедах и скутерах.
По ПДД, детям до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть даже по пешеходному переходу, переходить дорогу необходимо только пешком. Мотоциклом, мопедом или скутером может управлять только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения. Отсутствие мотошлема или езда в не застегнутом шлеме грозят штрафом в одну тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU