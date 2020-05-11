Саратовские активисты ОНФ подарили ветерану Великой Отечественной войны велосипед
Раньше у Колчина Петра Дмитриевича велосипеда не было
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В День Победы активисты Общероссийского народного фронта в Саратовской области в рамках всероссийской акции «Мечты победителей» навестили ветерана Великой Отечественной войны Колчина Петра Дмитриевича и подарили ему велосипед.
Свою мечту – кататься на велосипеде во время поездок на дачу - Петр Дмитриевич озвучил во время съемок для фотопроекта «75 правил жизни победителей». Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ,
После окончания режима самоизоляции ветеран сможет выехать на прогулку.
...а теперь есть
ИСТОЧНИК KP.RU