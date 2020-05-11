Саратовские активисты ОНФ подарили ветерану Великой Отечественной войны велосипед

11 Май 2020 2020-05-11T12:42:22+03:00

Раньше у Колчина Петра Дмитриевича велосипеда не было

Изменить размер текста: A A

В День Победы активисты Общероссийского народного фронта в Саратовской области в рамках всероссийской акции «Мечты победителей» навестили ветерана Великой Отечественной войны Колчина Петра Дмитриевича и подарили ему велосипед.

Свою мечту – кататься на велосипеде во время поездок на дачу - Петр Дмитриевич озвучил во время съемок для фотопроекта «75 правил жизни победителей». Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ,

После окончания режима самоизоляции ветеран сможет выехать на прогулку.

...а теперь есть

ИСТОЧНИК KP.RU