Володин рассказал, на что обратят внимание при разработке концепции развития Саратовской агломерации

11 Май 2020 2020-05-11T12:31:10+03:00

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В инстаграме volodin.sataov председатель ГД РФ Вячеслав Володин рассказал о начале разработки концепции развития Саратовской агломерации.

- Дорогие друзья, что такое агломерация? Саратов, Энгельс, Саратовский район, Татищевский район как будут развиваться? Как будут жить почти миллион триста тысяч жителей Саратовской области, какая стратегия? Вот на все эти вопросы должны в ближайшее время найти ответ. Объявлен конкурс на проведение концепции развития Саратовской агломерации, одной из крупнейших агломераций Российской Федерации. По поручению Правительства выделены денежные средства ДОМ.РФ, и такая работа начнется. Причем она будет проводиться совместно с муниципалитетами, на обсуждения будут выноситься положения и предложения. Также мы будем искать ответы на вопрос, какой будет территория старого аэропорта. А в общем-то мы эту тему стали обсуждать сразу после того, как новый аэропорт «Гагарин» заработал. Что будет практически в центре города Саратова: новый современный микрорайон, - что он будет в себя включать, какое жилье, сколько скверов, какие спортивные сооружения, да и вообще, какая концепция? На эти вопросы также должны ответить специалисты. Конкурс будет проводиться как международный, с привлечением экспертов, архитекторов, проектных бюро. И речь идет не только о проектировании будущей застройки территории старого аэропорта, но и Глебучева оврага, Соколовой горы, Зеленого острова. Вот эта вся территория комплексного проектирования. А после обсуждения работ, выполненных проектировщиками, архитекторами, мы с вами остановимся на том решении, которое будет выгодно городу, которое поддержат жители и, надеюсь, что вот такой профессиональный подход, он позволит сделать город краше. Это пилотный проект, единственный в стране на сегодняшний день. Надеюсь, что с вашим участием, с активной поддержкой и сопровождением мы сможем сделать все для того, чтобы на этой большой территории появился большой микрорайон, зеленая зона, если говорить о Соколовой горе. Если говорить о Глебучевом овраге, это, наверняка, в том числе плоскостные спортивные сооружения и, конечно, Зеленый остров, который по итогам предложений станет не островом, а неотъемлемой частью города Саратова. Мы сможем с вами полноценно использовать те замечательные возможности, которые есть у города на Волге. Понятно, что сейчас ситуация непростая, и вот попали мы в это время, но самое главное, что у нас ничего не остановилось. Самое главное, что в общем-то заявленные раньше планы сейчас реализуются. И я надеюсь, при вашей поддержке мы с вами все сделаем. Спасибо большое. Здоровья вам, - сказал Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU