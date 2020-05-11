Индекс самоизоляции в Саратове лучше, чем в других городах, но хуже, чем до введения режима самоизоляции

11 Май 2020 2020-05-11T11:29:03+03:00

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Сегодня, 11 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 12:00 составляет 3,4 балла, это означает, что на улицах есть люди.

Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан до эпидемии и в настоящее время. Чем больше цифра, тем большее число жителей города сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов показывает сейчас относительно неплохой результат, больше только в Махачкале (3,6). В остальных городах самоизоляция сейчас хуже – людей на улице больше, индекс самоизоляции ниже, чем в Саратове.

В среднем за 10 мая в Саратове индекс был 3,3 балла. При этом, судя по данным Яндекса, в эпоху «до коронавируса» и вынужденных выходных и запретов, в эти дни на улицах в Саратове было еще меньше людей – 2,8 по воскресеньям и 0,3 по понедельникам.

ИСТОЧНИК KP.RU