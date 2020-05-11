2020-05-11T10:56:15+03:00
Общество

С начала 2020 года в Саратовской области родился 5871 ребенок

Мальчиков получилось чуть больше, чем девочек
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За четыре месяца 2020 года в Саратовской области отделами ЗАГС произведено 23280 государственных регистраций.

Среди них - рождение 5871 ребенка. При этом мальчиков родилось больше: 51 % новорожденных мальчики и соответственно 49 % – девочки.

- С начала года свидетельства о рождении выданы почти 60 парам двойняшек и 2 тройням. Многодетными стали порядка 1300 семей, – рассказала начальник Управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

Напомним с 28 марта и до особого распоряжения для того, чтобы оформить свидетельство о рождении жители области могут воспользоваться единым порталом «Госуслуги» или записаться на прием в отдел ЗАГС по месту жительства по телефону или электронной почте. Контактные телефоны и адреса интернет-приемных всех территориальных отделов размещены на сайте Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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