Саратовец пытался «подмаслить» жизнь в самоизоляции 46 украденными пачками масла
С начала майских праздников жители Саратова предпочитают воровать из магазина товар сразу крупными партиями. Водку – сразу коробкой, крема в аптеке – на 6 тысяч рублей.
Еще один подобный случай произошел в магазине на улице Чернышевского 6 мая. Начальник службы безопасности заявил в полицию о пропаже из торгового зала сразу 46 пачек сливочного масла. Сумма ущерба – 35462 рубля.
В рамках уголовного дела о краже в День победы, 9 мая, оперативники нашли подозреваемого – ранее уже судимого за кражу 28-летнего мужчину.
Масло не вернули, признания – нет, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU