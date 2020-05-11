Саратовец пытался «подмаслить» жизнь в самоизоляции 46 украденными пачками масла

11 Май 2020 2020-05-11T10:52:02+03:00

Подозреваемого в краже масла нашли в День Победы

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С начала майских праздников жители Саратова предпочитают воровать из магазина товар сразу крупными партиями. Водку – сразу коробкой, крема в аптеке – на 6 тысяч рублей.

Еще один подобный случай произошел в магазине на улице Чернышевского 6 мая. Начальник службы безопасности заявил в полицию о пропаже из торгового зала сразу 46 пачек сливочного масла. Сумма ущерба – 35462 рубля.

В рамках уголовного дела о краже в День победы, 9 мая, оперативники нашли подозреваемого – ранее уже судимого за кражу 28-летнего мужчину.

Масло не вернули, признания – нет, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU