Федеральный штаб подтвердил данные о 92 новых случаях коронавируса в Саратовской области
Саратовская область с 92 новыми случаями коронавируса заняла 11 место в стране по этому показателю за минувшие сутки.
За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5495 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.
Напомним, общее количество подхвативших COVID-19 в Саратовуской области возросло до 1168 человек.
Выздоровело в регионе с начала эпидемии 239 человека, за сутки - 5 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU