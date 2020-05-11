Федеральный штаб подтвердил данные о 92 новых случаях коронавируса в Саратовской области

11 Май 2020 2020-05-11T10:59:46+03:00

Всего в россии за минувшие сутки 11656 новых заражений

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Саратовская область с 92 новыми случаями коронавируса заняла 11 место в стране по этому показателю за минувшие сутки.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5495 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

Напомним, общее количество подхвативших COVID-19 в Саратовуской области возросло до 1168 человек.

Выздоровело в регионе с начала эпидемии 239 человека, за сутки - 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU