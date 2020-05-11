Утром в Саратове водитель «шестерки» продемонстрировал кульбит на своем авто
В опрокинушейся в поселке Солнечный машине пострадали два человека
ДТП в Солнечном 11 мая. Фото ГИБДД Саратова
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На дороге по улице Антонова в поселке Сонечный утром 11 мая пенсионер с супругой перевернулись в своей «шестерке».
По данным городской ГИБДД, авария произошла в 10.00 возле дома №31 по улице Антонова.
За рулем ВАЗ-2106 находился 78-летний пенсионер. Он не справился с управлением на мокрой после дождя дороге и перевернул машину.
Подоспевшие медики госпитализировали водителя и его 66-летнюю спутницу.
ДТП в Солнечном 11 мая. Фото ГИБДД Саратова
ИСТОЧНИК KP.RU