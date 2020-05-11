Укравший 12 бутылок водки саратовец нашелся после майских праздников

11 Май 2020 2020-05-11T09:44:00+03:00

Украденные из магазина в Саратове 12 бутылок водки не нашлись, но после Дня победы обнаружился их похититель

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В полицию Заводского района Саратова еще 1 мая обратился замдиректора одного из сетевых магазинов, который сообщил что в тот вечер из зала исчезло 12 бутылок водки «Хортица».

Общая стоимость украденного – 3830 рублей.

Уголовное дело о краже возбудили, но в течение нескольких дней похитителя найти не удавалось.

Только 10 мая, после Празднования Дня Победы оперативники обнаружили подозреваемого – 33-летнего безработного местного жителя, ранее не имевшего проблем с законом.

Его отпустили под подписку о невыезде, к тому же выяснилось, что вернуть водку уже не представляется возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU