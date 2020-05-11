Укравший 12 бутылок водки саратовец нашелся после майских праздников
В полицию Заводского района Саратова еще 1 мая обратился замдиректора одного из сетевых магазинов, который сообщил что в тот вечер из зала исчезло 12 бутылок водки «Хортица».
Общая стоимость украденного – 3830 рублей.
Уголовное дело о краже возбудили, но в течение нескольких дней похитителя найти не удавалось.
Только 10 мая, после Празднования Дня Победы оперативники обнаружили подозреваемого – 33-летнего безработного местного жителя, ранее не имевшего проблем с законом.
Его отпустили под подписку о невыезде, к тому же выяснилось, что вернуть водку уже не представляется возможности.
ИСТОЧНИК KP.RU