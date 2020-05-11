2020-05-11T09:20:01+03:00
Политика

Валерий Радаев поблагодарил саратовцев за душевное и масштабное празднование юбилея Победы

Особенно важно это было в условиях изоляции и ограничений из-за пандемии коронавируса
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9 мая Радаев возложил цветы к мемориалу в Парке Победы в Саратове9 мая Радаев возложил цветы к мемориалу в Парке Победы в Саратове
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Губернатор Валерий Радаев поблагодарил саратовцев за «искреннее, душевное, мощное по настрою и масштабное участие» в праздновании Дня Победы в условиях ограничений.

- Непростая ситуация с коронавирусом изменила привычные праздничные планы, но не смогла изменить наше отношение к памяти о героях. Ничто не может сломить нашу веру в защитников Родины. Мы почтили их память через новые онлайн-форматы, зародились новые традиции. Многие выходили с фотографиями своих близких - участников войны на балконы, вместе пели "День победы". Волонтеры и военные поздравили ветеранов дома, - заявил губернатор.

По его мнению, особенно трогательно было, когда в соцсетях о героическом военном пути своих прадедов рассказывали маленькие дети.

- Это и есть неразрывная связь времён и поколений, нашей памяти и благодарности победителям Великой Отечественной. Хочу поблагодарить всех за силу духа, теплоту сердец, понимание и единение. Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра! – заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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