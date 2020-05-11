Судимый за кражу, наркотики и грабежи рецидивист украл в аптеке крема и лосьоны на 6 тысяч рублей
Косметику воровал не для себя – успел все перепродать на рынке
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Полиция в Заводском районе Саратова раскрыла кражу лосьонов и кремов из аптеки. Неизвестный 8 мая вынес из помещения аптеки на улице Миллеровская товара на 6 тысяч рублей.
В рамках следствия по возбужденному уголовному делу уже на следующий день – в День Победы, 9 мая, полиция задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за грабежи, кражу и хранение наркотиков. Он признался, что обокрал аптеку, но вернуть похищенное не смог – все продал неизвестному на одном из городских рынков.
ИСТОЧНИК KP.RU