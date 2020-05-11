Коронавирус в Саратовской области, последние новости на 11 мая 2020: 92 новых случая

11 Май 2020 2020-05-11T08:57:03+03:00

Больше всего заражений в Саратове

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Как сообщили "КП-Саратов" в оперативном штабе региона, на утро 11 мая в Саратовской области еще 92 зараженных коронавирусом.

Общее количество подхвативших COVID-19 в регионе возросло до 1168 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 239 человека, за сутки - 5 человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 27, Новоузенский – 12, Советский – 10, Марксовский - 5, Ртищевский – 4, Перелюбский – 4, Красноармейский – 3, Пугачевский – 3. По 2 человека – Ершовский, Аткарский, Дергачевский, Базарно-Карабулакский, Калининский и Самойловский районы. По 1 заболевшему: Вольский, Энгельсский, Краснокутский, Балаковский, Балашовский, Озинский, Саратовский, Петровский, Хвалынский, Романовский, Аркадакский, Лысогорский районы.

Среди заболевших 31 человек с внебольничной пневмонией, 36 контактных, 8 прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 17 с неустановленным источником заражения.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет - 7 человек;

- 20-29 лет - 10 человек;

- 30-49 лет - 19 человек;

- 50-64 года - 39 человек;

- старше 65 - 17 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU