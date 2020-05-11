Коронавирус в Саратовской области, последние новости на 11 мая 2020: 92 новых случая
Как сообщили "КП-Саратов" в оперативном штабе региона, на утро 11 мая в Саратовской области еще 92 зараженных коронавирусом.
Общее количество подхвативших COVID-19 в регионе возросло до 1168 человек.
Выздоровело с начала эпидемии 239 человека, за сутки - 5 человек.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 27, Новоузенский – 12, Советский – 10, Марксовский - 5, Ртищевский – 4, Перелюбский – 4, Красноармейский – 3, Пугачевский – 3. По 2 человека – Ершовский, Аткарский, Дергачевский, Базарно-Карабулакский, Калининский и Самойловский районы. По 1 заболевшему: Вольский, Энгельсский, Краснокутский, Балаковский, Балашовский, Озинский, Саратовский, Петровский, Хвалынский, Романовский, Аркадакский, Лысогорский районы.
Среди заболевших 31 человек с внебольничной пневмонией, 36 контактных, 8 прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 17 с неустановленным источником заражения.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет - 7 человек;
- 20-29 лет - 10 человек;
- 30-49 лет - 19 человек;
- 50-64 года - 39 человек;
- старше 65 - 17 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU