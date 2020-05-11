На ночной дороге под Перелюбом водитель погиб в перевернувшейся машине

11 Май 2020 2020-05-11T08:38:03+03:00

Водитель LADA не справился с управлением и слетел с межпоселковой дороги

Изменить размер текста: A A

Около полуночи 11 мая в Перелюбском районе Саратовской областив перевернувшемся ВАЗе погиб мужчина.

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла около 0.10 в на 40 км районной дороги от Перелюба к селу Калинин.

За рулем ВАЗ-211540 был 47-летний мужчина. На неосвещенной ночной дороге в степи он не справился с управлением и слетел в кювет, где машина опрокинулась.

Водитель погиб на месте аварии.

ДТП под Перелюбом 11 мая. Фото областной ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU