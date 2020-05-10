С заброшенного башенного крана у проблемной многоэтажки в Саратове разбилась женщина
Она упала с высоты 35 метров и разбилась насмерть
Эта проблемная многоэтажка в Саратове и кран возле нее давно стоят заброшеннымиФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:
Областная служба спасения первой прибыла на место ЧП возле дома №1 по 4-му Чернышевскому проезду в Заводском районе Саратова и констатировала гибель женщины. По предварительным данным, она забралась на стоящий здесь заброшенный башенный кран и упала вниз.
Пимерная высота падения — 30-35 метров, женщина погибла на месте.
Как сообщил сайт ЧП-Саратов, на место уже прибыли полиция, следователи СУ СКР.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU