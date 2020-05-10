2020-05-10T23:59:02+03:00
Происшествия

С заброшенного башенного крана у проблемной многоэтажки в Саратове разбилась женщина

Она упала с высоты 35 метров и разбилась насмерть
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Эта проблемная многоэтажка в Саратове и кран возле нее давно стоят заброшеннымиЭта проблемная многоэтажка в Саратове и кран возле нее давно стоят заброшеннымиФото: Александр Уриевский
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Областная служба спасения первой прибыла на место ЧП возле дома №1 по 4-му Чернышевскому проезду в Заводском районе Саратова и констатировала гибель женщины. По предварительным данным, она забралась на стоящий здесь заброшенный башенный кран и упала вниз.

Пимерная высота падения — 30-35 метров, женщина погибла на месте.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, на место уже прибыли полиция, следователи СУ СКР.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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