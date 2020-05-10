2020-05-10T21:22:25+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Энгельсе пострадали три человека

На Рабочей столкнулись пять машин
Екатерина Семенова
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Вечером 10 мая в Энгельсе Саратовской области произошло массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, авария случилась на улице Рабочая.

В 18 часов напротив дома №132 столкнулись пять машин: Lada Granta, Toyota RAV4, Renault Symbol, Chevrolet Niva и ВАЗ-21101.

В аварии пострадали три человека, обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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