В массовом ДТП в Энгельсе пострадали три человека
На Рабочей столкнулись пять машин
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Вечером 10 мая в Энгельсе Саратовской области произошло массовое ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, авария случилась на улице Рабочая.
В 18 часов напротив дома №132 столкнулись пять машин: Lada Granta, Toyota RAV4, Renault Symbol, Chevrolet Niva и ВАЗ-21101.
В аварии пострадали три человека, обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU