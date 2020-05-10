В Саратове мужчина упал на козырек подъезда

10 Май 2020 2020-05-10T19:28:08+03:00

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В Заводском районе Саратова мужчина упал на козырек подъезда, пытаясь выбраться с балкона второго этажа.

ЧП случилось в доме №9/19 по 5-му Крекингскому проезду. Гражданин при попытке бегства из жилища повредил ногу.

Сотрудники облспаса эвакуировали пострадавшего и передали «скорой», сообщает «ЧП Саратов».

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ИСТОЧНИК KP.RU