В Саратове мужчина упал на козырек подъезда
Гражданин повредил ногу
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В Заводском районе Саратова мужчина упал на козырек подъезда, пытаясь выбраться с балкона второго этажа.
ЧП случилось в доме №9/19 по 5-му Крекингскому проезду. Гражданин при попытке бегства из жилища повредил ногу.
Сотрудники облспаса эвакуировали пострадавшего и передали «скорой», сообщает «ЧП Саратов».
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ИСТОЧНИК KP.RU