Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 11 мая 2020 года: всего 1 076 случаев

11 Май 2020 2020-05-10T19:02:38+03:00

За сутки диагноз подтвердился у 69 человек

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За сутки 10 мая в Саратовской области подтвердилось 69 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество зараженных в регионе составило 1 076 человек.

Больше всего заболевших в Саратове — 14, Вольском и Пугачевском районах — по шесть.

Основную часть выявленных заболевших за сутки составляют люди в возрасте 30-49 лет — 25 человек.

Также по данным на утро 10 мая, всего в области выздоровело 234 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU