Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 11 мая 2020 года: всего 1 076 случаев
За сутки 10 мая в Саратовской области подтвердилось 69 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общее количество зараженных в регионе составило 1 076 человек.
Больше всего заболевших в Саратове — 14, Вольском и Пугачевском районах — по шесть.
Основную часть выявленных заболевших за сутки составляют люди в возрасте 30-49 лет — 25 человек.
Также по данным на утро 10 мая, всего в области выздоровело 234 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU