Режим самоизоляции в Саратове продолжается: опубликовано официальное постановление
Правительство Саратовской области опубликовало постановление №377-П. Оно вносит изменения в документ, регламентирующий введение ограничительных мер на территории региона.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», с 12 по 31 мая сохранится режим самоизоляции и повышенной готовности. Однако разрешена работа промышленных предприятий. Их работникам также придется получать пропуска.
Досуговые, развлекательные, спортивные, образовательные учреждения закрыты. Не работает общепит (кроме доставки), запрещено посещение кладбищ, кроме случаев участия в похоронах.
Все подробности: в постановлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU