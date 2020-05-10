2020-05-10T18:58:43+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Саратове продолжается: опубликовано официальное постановление

Рассказываем, что будет работать с 12 мая
Екатерина Семенова
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Опубликовано постановление правительства Саратовской области о продлении режима ограничения и самоизоляции до 31 маяОпубликовано постановление правительства Саратовской области о продлении режима ограничения и самоизоляции до 31 мая
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Правительство Саратовской области опубликовало постановление №377-П. Оно вносит изменения в документ, регламентирующий введение ограничительных мер на территории региона.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», с 12 по 31 мая сохранится режим самоизоляции и повышенной готовности. Однако разрешена работа промышленных предприятий. Их работникам также придется получать пропуска.

Досуговые, развлекательные, спортивные, образовательные учреждения закрыты. Не работает общепит (кроме доставки), запрещено посещение кладбищ, кроме случаев участия в похоронах.

Все подробности: в постановлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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