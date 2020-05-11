Жителей Саратовской области ожидает дождливый и ветреный день

11 Май 2020 2020-05-10T18:50:43+03:00

В Саратове столбик термометра окажется на отметке +18…+20 градусов.

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сегодня днем, 11 мая, ожидается кратковременный дождь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Утром местами прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 6–11 м/с, а утром и днем будут порывы 15–17 м/с.

Температура в светлое время суток поднимется до +12…+17 градусов, а в Левобережье — до +22 градусов. При этом в Саратове столбик термометра окажется на отметке +18…+20 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU