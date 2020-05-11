Жителей Саратовской области ожидает дождливый и ветреный день
В Саратовской области сегодня днем, 11 мая, ожидается кратковременный дождь.
- Погода будет облачной с прояснениями. Утром местами прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Ветер подует с юго-запада со скоростью 6–11 м/с, а утром и днем будут порывы 15–17 м/с.
Температура в светлое время суток поднимется до +12…+17 градусов, а в Левобережье — до +22 градусов. При этом в Саратове столбик термометра окажется на отметке +18…+20 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU