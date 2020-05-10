Еще четыре больницы Саратова станут госпиталями для лечения больных с коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T18:42:46+03:00

Растет число стационаров для пациентов с коронавирусом

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В ближайшие дни в Саратове будут открыты еще несколько сотен коек для больных коронавирусом.

Как сообщил на заседании оперативного штаба правительства министр здравоохранения Олег Костин, это Клиническая больница имени Миротворцева (СГМУ) — 300 коек и военный госпиталь — 30 коек.

Идет работа по перепрофилированию Областной офтальмологической больницы на 9-й Дачной. Там будет 140 коек. Еще 60 коек появятся на базе 1-й Городской клинической больницы Саратова.

Александр Стрелюхин поручил завершить все работы в глазной больнице уже к вечеру 12 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU