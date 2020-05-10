2020-05-10T18:42:46+03:00
Общество

Еще четыре больницы Саратова станут госпиталями для лечения больных с коронавирусом

Появятся более 500 дополнительных коек
Екатерина Семенова
Поделиться:
Растет число стационаров для пациентов с коронавирусомРастет число стационаров для пациентов с коронавирусом
Изменить размер текста:

В ближайшие дни в Саратове будут открыты еще несколько сотен коек для больных коронавирусом.

Как сообщил на заседании оперативного штаба правительства министр здравоохранения Олег Костин, это Клиническая больница имени Миротворцева (СГМУ) — 300 коек и военный госпиталь — 30 коек.

Идет работа по перепрофилированию Областной офтальмологической больницы на 9-й Дачной. Там будет 140 коек. Еще 60 коек появятся на базе 1-й Городской клинической больницы Саратова.

Александр Стрелюхин поручил завершить все работы в глазной больнице уже к вечеру 12 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В массовом ДТП в Энгельсе пострадали три человека
В Саратове мужчина упал на козырек подъезда
Режим самоизоляции в Саратове продолжается: опубликовано официальное постановление
Еще четыре больницы Саратова станут госпиталями для лечения больных с коронавирусом
За сутки в стационары Саратовской области поступило 40 пациентов с пневмонией
Выход из самоизоляции в Саратове: расписаны условия всех трех этапов
Режим самоизоляции продолжается: саратовцам снова придется получать пропуска
Работа центров занятости и выплата пособий в режиме самоизоляции в Саратове: Один начальник уволен, остальных проверяют, дополнительные деньги запросили в Москве
В Саратовской области начинают работать все промышленные предприятия: приходится увеличивать количество общественного транспорта и дежурных групп в детсадах
В Саратовской области еще один человек скончался от коронавируса
Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 31 мая
В Ершове автомобиль сбил мальчика на велосипеде