За сутки в стационары Саратовской области поступило 40 пациентов с пневмонией

10 Май 2020 2020-05-10T18:21:00+03:00

Всего в больницах лежат 625 человек с пневмонией

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В стационарах Саратовской области с подозрением на коронавирус и уже с установленными диагнозами лежат 734 пациента.

Об этом на заседании оперативного штаба в правительстве области заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Он уточнил, что с пневмонией — 625 больных. Из них у 444 человек подтвержден коронавирус. За последние сутки из 48 вновь поступивших пациентов 40 — с пневмонией.

- Тревожная цифра — растущая заболеваемость пневмонией. На это надо обратить внимание, — отметил председатель правительства Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU