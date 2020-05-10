Выход из самоизоляции в Саратове: расписаны условия всех трех этапов
Александр Стрелюхин на заседании оперштаба по коронавирусу 10 мая рассказал, что получены практические рекомендации за подписью Анны Поповой, начальника Роспотребнадзора РФ.
В них утверждены показатели, которые должны выполняться в рамках трех этапов постепенного снятия ограничений.
Первый этап:
- Коэффициент заболеваемости должен быть не выше 1%. То есть соотношение числа новых случаев за последние три дня по отношению к количеству зараженных за предпоследние четыре дня должно быть не больше единицы, что означает сохранение уровня заболеваемости или его снижение.
- Наличие свободного коечного фонда не менее 50%.
- Охват тестированием не менее 70 тестов на 100 тыс. населения.
Второй этап:
- В первом пункте коэффициент должен быть уже 0,8%
- Количество свободных коек — 50%
- Тестирование — 90 тестов на 100 тыс. населения.
Третий этап:
- Коэффициент 0,5%
- Свободные койки — 50%
- Должно выполняться 110 тестов на 100 тыс. жителей.
- Такие задачи для нас с вами поставлены в рамках тестирования и коечного фонда. Задача такая — 12 мая ввести еще 300 коек в городской больнице №3 (СГМУ им. Разумовского) и в военном госпитале, — заявил Александр Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU