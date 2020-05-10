Выход из самоизоляции в Саратове: расписаны условия всех трех этапов

10 Май 2020 2020-05-10T18:33:24+03:00

В каждом этапе есть три условия, два из них зависят от властей, одно — от населения

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Александр Стрелюхин на заседании оперштаба по коронавирусу 10 мая рассказал, что получены практические рекомендации за подписью Анны Поповой, начальника Роспотребнадзора РФ.

В них утверждены показатели, которые должны выполняться в рамках трех этапов постепенного снятия ограничений.

Первый этап:

- Коэффициент заболеваемости должен быть не выше 1%. То есть соотношение числа новых случаев за последние три дня по отношению к количеству зараженных за предпоследние четыре дня должно быть не больше единицы, что означает сохранение уровня заболеваемости или его снижение.

- Наличие свободного коечного фонда не менее 50%.

- Охват тестированием не менее 70 тестов на 100 тыс. населения.

Второй этап:

- В первом пункте коэффициент должен быть уже 0,8%

- Количество свободных коек — 50%

- Тестирование — 90 тестов на 100 тыс. населения.

Третий этап:

- Коэффициент 0,5%

- Свободные койки — 50%

- Должно выполняться 110 тестов на 100 тыс. жителей.

- Такие задачи для нас с вами поставлены в рамках тестирования и коечного фонда. Задача такая — 12 мая ввести еще 300 коек в городской больнице №3 (СГМУ им. Разумовского) и в военном госпитале, — заявил Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU