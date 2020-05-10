Режим самоизоляции продолжается: саратовцам снова придется получать пропуска

10 Май 2020 2020-05-10T18:31:07+03:00

Очереди за пропусками 1 апреля в Саратове Фото: Дарья Вострикова

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области возобновляют работу промышленные предприятия. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба региона.

Председатель правительства Александр Стрелюхин сообщил, что все вопросы по выдаче пропусков тем, кто со вторника выйдет на работу, отражены в постановлении правительства. Оно вскоре должно быть опубликовано.

- До 19 мая включительно, в спокойном режиме, чтобы те, кто недополучил, могли спокойно получить в администрации, — рассказал Александр Стрелюхин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU