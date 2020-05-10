2020-05-10T18:31:07+03:00
Общество

Режим самоизоляции продолжается: саратовцам снова придется получать пропуска

Промышленные предприятия возобновляют работу с 12 мая
Екатерина Семенова
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Очереди за пропусками 1 апреля в СаратовеОчереди за пропусками 1 апреля в СаратовеФото: Дарья Вострикова
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В Саратовской области возобновляют работу промышленные предприятия. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба региона.

Председатель правительства Александр Стрелюхин сообщил, что все вопросы по выдаче пропусков тем, кто со вторника выйдет на работу, отражены в постановлении правительства. Оно вскоре должно быть опубликовано.

- До 19 мая включительно, в спокойном режиме, чтобы те, кто недополучил, могли спокойно получить в администрации, — рассказал Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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