Работа центров занятости и выплата пособий в режиме самоизоляции в Саратове: Один начальник уволен, остальных проверяют, дополнительные деньги запросили в Москве
В Саратове инициированы проверки центров занятости после жалоб населения о невозможности получить пособие по безработице. Об этом заявил Сергей Наумов, зампред правительства Саратовской области, на заседании оперативного штаба по коронавирусу 10 мая.
- В последнее время в СМИ и соцсетях поступило много обращений от граждан по выплате пособий по безработицы. Большинство — по Ленинскому и Кировскому районам. Мы провели проверку центра занятости Ленинского района — начальник освобожден от должности.
Инициированы аналогичные проверки по другим районам — по Заводскому есть жалобы.
Принято решение для оперативного реагирования на обращения граждан организовать дополнительные колл-центры на базе минтруда и минсоцзащиты.
В Минтруде будут четыре телефонные линии и круглосуточный телефон, в Минсоцразвития — три телефонных линии и также круглосуточный номер. Работа основных телефонов — с 9 до 21 часа.
Вопросы будут решаться в срочном порядке, не более одних суток. Телефоны опубликуем, — заявил Наумов.
По его словам, на пособия сегодня израсходовано 791 млн рублей, это почти 40% из зарезервированной суммы. Дополнительные деньги запрошены в федеральном центре, сейчас готовится еще один запрос.
ИСТОЧНИК KP.RU