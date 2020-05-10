Работа центров занятости и выплата пособий в режиме самоизоляции в Саратове: Один начальник уволен, остальных проверяют, дополнительные деньги запросили в Москве

10 Май 2020 2020-05-10T18:29:55+03:00

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В Саратове инициированы проверки центров занятости после жалоб населения о невозможности получить пособие по безработице. Об этом заявил Сергей Наумов, зампред правительства Саратовской области, на заседании оперативного штаба по коронавирусу 10 мая.

- В последнее время в СМИ и соцсетях поступило много обращений от граждан по выплате пособий по безработицы. Большинство — по Ленинскому и Кировскому районам. Мы провели проверку центра занятости Ленинского района — начальник освобожден от должности.

Инициированы аналогичные проверки по другим районам — по Заводскому есть жалобы.

Принято решение для оперативного реагирования на обращения граждан организовать дополнительные колл-центры на базе минтруда и минсоцзащиты.

В Минтруде будут четыре телефонные линии и круглосуточный телефон, в Минсоцразвития — три телефонных линии и также круглосуточный номер. Работа основных телефонов — с 9 до 21 часа.

Вопросы будут решаться в срочном порядке, не более одних суток. Телефоны опубликуем, — заявил Наумов.

По его словам, на пособия сегодня израсходовано 791 млн рублей, это почти 40% из зарезервированной суммы. Дополнительные деньги запрошены в федеральном центре, сейчас готовится еще один запрос.

ИСТОЧНИК KP.RU