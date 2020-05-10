В Саратовской области начинают работать все промышленные предприятия: приходится увеличивать количество общественного транспорта и дежурных групп в детсадах
Ольга Кожанова, начальник регионального Роспотребнадзора, на заседании оперштаба 10 мая пояснила правила функционирования предприятий, которые начинают работу с 12 мая в Саратовской области.
По ее словам, все делается в соответствии с предписанием, где указаны критерии продления сроков самоизоляции до 31 мая.
- Так как начинают работать ряд предприятий и учреждений, то руководители должны рассмотреть дистанционный способ работы для граждан группы риска. Также - обязательный масочный режим на работающих предприятиях. Дезинфекции и дистанцирование.
Отдельный пункт — требуется урегулировать работу общественного транспорта для соблюдения дистанцирования, — сказала Кожанова.
Председатель правительства области Александр Стрелюхин отметил, так как с 12 мая полностью заработают предприятия промышленности, то должна быть гибкая политика в части общественного транспорта, чтобы не было переполненных автобусов.
Кроме того, необходимы дополнительные дежурные группы в детсадах.
ИСТОЧНИК KP.RU