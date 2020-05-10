2020-05-10T18:15:14+03:00
Общество

В Саратовской области начинают работать все промышленные предприятия: приходится увеличивать количество общественного транспорта и дежурных групп в детсадах

На всех предприятиях обязателен масочный режим, люди старшего возраста могут работать только дистанционно
Екатерина Семенова
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Ольга КожановаОльга Кожанова
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Ольга Кожанова, начальник регионального Роспотребнадзора, на заседании оперштаба 10 мая пояснила правила функционирования предприятий, которые начинают работу с 12 мая в Саратовской области.

По ее словам, все делается в соответствии с предписанием, где указаны критерии продления сроков самоизоляции до 31 мая.

- Так как начинают работать ряд предприятий и учреждений, то руководители должны рассмотреть дистанционный способ работы для граждан группы риска. Также - обязательный масочный режим на работающих предприятиях. Дезинфекции и дистанцирование.

Отдельный пункт — требуется урегулировать работу общественного транспорта для соблюдения дистанцирования, — сказала Кожанова.

Председатель правительства области Александр Стрелюхин отметил, так как с 12 мая полностью заработают предприятия промышленности, то должна быть гибкая политика в части общественного транспорта, чтобы не было переполненных автобусов.

Кроме того, необходимы дополнительные дежурные группы в детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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