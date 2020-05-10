В Саратовской области еще один человек скончался от коронавируса
В стационарах находятся 444 зараженных COVID-19
Еще один человек умер в Саратовской области от коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Министр здравоохранения Олег Костин привел текущие цифры по заболеваемости и смертности от коронавируса в Саратовской области.
Сейчас, 10 мая, в регионе зафиксировано 1 076 случаев коронавируса, 234 человека уже выздоровело.
В стационарах находятся 444 зараженных.
По словам Костина в регионе еще одна смерть от коронавируса.
На сегодня уже пять человек скончались от коронавируса, еще 12, у которых был диагноз COVID-19 — от другой патологии.
ИСТОЧНИК KP.RU