2020-05-10T18:13:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области еще один человек скончался от коронавируса

В стационарах находятся 444 зараженных COVID-19
Екатерина Семенова
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Еще один человек умер в Саратовской области от коронавирусаЕще один человек умер в Саратовской области от коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Министр здравоохранения Олег Костин привел текущие цифры по заболеваемости и смертности от коронавируса в Саратовской области.

Сейчас, 10 мая, в регионе зафиксировано 1 076 случаев коронавируса, 234 человека уже выздоровело.

В стационарах находятся 444 зараженных.

По словам Костина в регионе еще одна смерть от коронавируса.

На сегодня уже пять человек скончались от коронавируса, еще 12, у которых был диагноз COVID-19 — от другой патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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